Arne Slot schittert in toppers: vijf zeges en doelsaldo van 14-0

,,Ik ben blij en tevreden, maar zeker niet opgelucht. Ik had er vooraf al een goed gevoel over en dat proefde ik ook bij de spelers. Ons plan is goed uitgekomen, met veel lopers op het middenveld en de overlappende backs vulden hun rol ook goed in. Het was nodig om PSV mentaal vervelende meters te laten maken, omdat ze donderdagavond nog een zware wedstrijd hebben gespeeld tegen Real Sociedad", verklaarde Slot zijn keuze voor een 4-4-2, met Bryan Linssen op de bank.



Toch wilde Slot de ruime overwinning in Eindhoven niet aan zichzelf toeschrijven. ,,De tactiek heeft de wedstrijd niet gewonnen, dat hebben de spelers gedaan. Mijn beide spitsen die invallen scoorden ook, dus misschien was het met een 4-3-3 ook wel gelukt. Maar ik ben blij dat deze keuze goed heeft uitgepakt", zei Slot, die twee jaar geleden als coach van AZ ook al met 0-4 won in Eindhoven. ,,Bij AZ waren we er echt op gebrand die toppers te winnen, maar dat proefde ik hier ook de afgelopen dagen. Ik heb het geluk dat ik over goede spelers kan beschikken.”

Slot was redelijk verbaasd over het wisselbeleid van zijn collega Roger Schmidt, die het publiek van PSV over zich heen kreeg met een fluitconcert nadat hij aanvoerder Cody Gakpo naar de kant haalde. ,,We hebben hen heel veel laten lopen, want dat moesten ze tegen AZ en Sociedad ook doen. Het is niet vervelend als Madueke niet speelt en dat Götze en Gakpo er uit gingen. Al hebben zij ook veel kwaliteit op de bank. Ik weet niet of ik nu vervelende dingen zeg voor Schmidt, maar ik zie natuurlijk liever Gakpo, Götze en Madueke op de bank, dus daar waren we niet ontevreden mee.”

Slot was het meest blij met zijn verdediging. ,,Wat ik vooral heel goed vond is dat we bijna geen kansen hebben weggeven. Dat hebben we heel erg goed gedaan. Aan de bal was het redelijk tot goed. Maar we moeten nou ook niet doen alsof we hier 90 minuten lang hebben gedomineerd, zo is het niet", zei Slot. ,,We gingen met veel vertrouwen hier naartoe. De laatste tien duels hebben we zeven keer de nul gehouden, dus we weten wat we kunnen. Het idee was om PSV veel te laten lopen, dat pakte goed uit.”

26 september 2019: Feyenoord - AZ 0-3

Arne Slot werd in de zomer van 2019 hoofdtrainer van AZ, nadat hij in de voorgaande twee seizoenen al een goede indruk had achtergelaten als assistent van John van den Brom. Hij begon direct uitstekend en in de eerste topper maakte zijn team indruk, door met 0-3 te winnen bij Feyenoord. Myron Boadu, Calvin Stengs en Oussama Idrissi scoorden op een regenachtige avond in de Kuip, waar Steven Berghuis goed wegkwam na een tackle op Teun Koopmeiners.

27 oktober 2019: PSV - AZ 0-4

Een maand later won AZ opnieuw overtuigend in een topper. Ook toen won het team van Slot met 0-4 bij PSV. Myron Boadu scoorde twee keer kort voor rust, waarna AZ via Jonas Svensson en Dani de Wit voor een pijnlijke avond zorgde voor de supporters in Eindhoven.

Arne Slot tijdens PSV - AZ (0-4) op 27 oktober 2019.

15 december 2019: AZ - Ajax 1-0

Anderhalve maand later won AZ ook van Ajax. In de voorlaatste wedstrijd voor de winterstop maakte Boadu in de 90ste minuut de winnende goal in het AFAS Stadion in Alkmaar.

1 maart 2020: Ajax - AZ 0-2

Tweeënhalve maand later was AZ opnieuw te sterk voor Ajax. Het werd 0-2 in de Johan Cruijff Arena door goals van Boadu (‘4) en Idrissi (‘74) na een mooie dieptepass van Koopmeiners. Een week later won AZ nog met 4-0 van ADO Den Haag, maar daarna kwam de competitie stil te liggen door corona. Begin december werd Slot ontslagen door AZ, nadat de club uit Alkmaar boos was over zijn onderhandelingen met Feyenoord.

19 september 2021: PSV - Feyenoord 0-4

Ook zijn eerste topper als coach van Feyenoord is een succes. Feyenoord was vanmiddag veel te sterk voor PSV. Jens Toornstra scoorde twee keer, maar ook invallers Bryan Linssen en Cyriel Dessers scoorden in Eindhoven.

