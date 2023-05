Arne Slot verlengt contract en blijft tot 2026 bij Feyenoord: 'Er is volgend jaar géén clausule’

De coach had nog een doorlopend contract tot medio 2025. ,,Ik heb de overtuiging dat ik hier nog niet klaar ben”, verklaarde Slot. Tijdens de persconferentie gaf de trainer desgevraagd één onthullend detail prijs: ,,Er is voor volgend seizoen geen clausule in mijn contract opgenomen.”

,,Er zijn meerdere redenen voor de verlenging”, zei Slot op de vraag wat de doorslag had gegeven. ,,Het spelen van Champions League-voetbal, het werken met de mensen hier in de staf én de spelers, ik heb het privé heel erg naar mijn zin en ik wil graag voortbouwen op wat we hier de laatste twee jaar hebben neergezet.”

Engelse journalisten genoten van de trainerssoap

De grote groep Engelsen voor de Kuip had er vrijdag wel lol in. Arne Slot niet naar Tottenham Hotspur, ze waren er blij mee. Het waren dan ook supporters van Aston Villa die nog eens terugkeerden naar het stadion waar ze exact 31 jaar geleden de finale van de Europa Cup I wonnen in een niets eens uitverkocht stadion tegen Bayern Munchen.

Ik heb met Rafaela kortgeslo­ten dat ze bij het ingaan van het gesprek zou beginnen met de woorden dat ik hoe dan ook bij Feyenoord zou blijven Arne Slot

Ook Sky Sports had weer een verslaggever naar Rotterdam gestuurd. Dezelfde die exact een week geleden de Kuip na een gesprekje met Slot het idee had dat de Nederlander voor Spurs zou kiezen. Dat bleek niet het geval na een hectische week. Slot meldde donderdagochtend zelf dat hij bij Feyenoord zou blijven en dat er ook nooit sprake is geweest van onderhandelingen tussen clubs om hem weg te krijgen uit Rotterdam.

En twee dagen voor de laatste wedstrijd tegen Vitesse wilde de succestrainer dat nog wel eens benadrukken. ,,Ik heb zelf het besluit genomen’’, zegt Slot. ,,Dennis te Kloese verdient alle credits voor het werk dat hij verricht voor deze club. Maar er is er maar eentje die voor de bespreking tussen Feyenoord en mijn agente Rafaela Pimenta heeft aangegeven dat ik sowieso zou blijven. Dat was ik. Sterker nog, ik heb met Rafaela kortgesloten dat ze bij het ingaan van het gesprek zou beginnen met de woorden dat ik hoe dan ook bij Feyenoord zou blijven. Om te voorkomen dat mensen zouden denken dat ik interesse van andere clubs zou gebruiken om een beter contract van Feyenoord te krijgen.’’

Verbeterd contract zonder clausule

Dat verbeterde contract kreeg hij inderdaad. Feyenoord verlengde de verbintenis met een jaar tot medio 2016 en zette daar een fraai, nieuw jaarsalaris tegenover. Slot liet dus de clausule die in de zomer van 2024 zou gelden, waarbij hij voor een vastgesteld bedrag weg zou mogen, schrappen. Of hij liet deze opschuiven naar een jaar later, daar wilde de trainer geen uitsluitsel over geven. ,,Mijn agente heeft met clubs gesproken en dat heb ik zelf ook gedaan met toestemming van Feyenoord. Maar uiteindelijk is het nooit zover gekomen dat een club zich ging melden bij Feyenoord. Ik heb er na het kampioenschap even over na moeten denken. Hoe mijn gevoel zou zijn na een landstitel. Deze week heb ik de conclusie getrokken dat ik nog niet klaar ben bij deze club.”

Later ging Slot in op zijn privésituatie: ,,Mijn familie wist dat natuurlijk al maar op een gegeven moment zeiden die ‘misschien moet je de mensen vertellen wat je ons vertelt, want het wordt wel erg negatief nu rond jou’. Dat heb ik donderdagochtend gedaan. En Feyenoord wilde vrijdag bekendmaken dat ik mijn verbintenis hier had verlengd. Zo is het gegaan en niet anders en ja, ik heb veel onzin gelezen. Misschien ook wel lastig want ik heb niets gezegd en dan moeten mensen hun informatie ergens anders vandaan halen.’’

Tegen Vitesse zal Feyenoord het publiek nog eenmaal willen vermaken. De spelers vierden een paar dagen feest op Ibiza maar zijn er volgens Slot op gebrand om tegen de formatie uit Arnhem nog een keer te vlammen. Een overwinning zou Slot een record van 85 punten opleveren. Een aantal dat hij komend seizoen kan aanvallen als hij met dezelfde staf gewoon weer in de Kuip werkt.

