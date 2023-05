Arne Slot viert feest met dolgelukkig Feyenoord Legioen: ‘Jullie brachten het dna van deze club over op de spelers’

Nadat Lee Towers de propvolle Coolsingel had toegezongen en het feest onder leiding van Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida was losgebarsten, was het de beurt aan Arne Slot om de uitzinnige menigte toe te spreken. ,,Vorig jaar waren we heel dichtbij om hier te staan, toen we de Conference League-finale speelden en helaas verloren. Vaak hoorde ik dat jullie trots waren op de manier waarop we speelden. Nu zijn we niet alleen trots, maar ook landskampioen.”

Slot wees vervolgens naar zijn team. ,,Deze gasten die hier staan hebben zoveel tegenstanders van het veld afgeblazen. En als dat 85 minuten niet lukte, brachten jullie het dna van deze club op deze jongens over: nooit opgeven en altijd doorgaan. Daarom lukte het om die wedstrijden nog te winnen.”

,,Jullie zijn trots op de manier waarop we gevoetbald hebben. Ik ben ongelooflijk onder de indruk en trots als ik in het stadion sta. En nu ik hier sta nog meer.” Vervolgens galmde door heel Rotterdam ‘Arne moet blijven.’ Daarop reageerde de trainer niet, maar hij besloot het volksfeest traditioneel met een liedje voort te zetten.

Achteraf beschreef Slot bij ESPN de huldiging als ‘heel bijzonder’. ,,Een thuiswedstrijd van Feyenoord is al een feestje, helemaal Europees. Gister was al geweldig in het stadion, maar dit gaat elke overtreffende trap te boven. Het gevoel is vrij moeilijk te omschrijven. Je hebt in een voetbal- en trainerscarrière vaak meer diepte- dan hoogtepunten. En kampioen worden is dan prachtig. Helemaal bij een club die dat niet vaak wordt.”

De roep om te blijven had hij zeker gehoord. ,,Dat is heel mooi", zei hij. ,,Antwoord gaat niet snel komen. Ik heb ook al heel vaak gezegd dat ik nog 2 jaar een doorlopend contract heb.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak voor de balkonscène de spelersgroep en iedereen die betrokken was nog even toe. ,,Het is een traditie dat het stadhuis en het balkon na een kampioenschap van jullie is. Ik heb de volle overtuiging dat deze stad veel meer identiteit ontleed aan Feyenoord dan aan de Maas. Feyenoord en Rotterdam zijn één en we zijn trots. We zullen hier nog lang energie van krijgen.”

De burgemeester vroeg daarbij twee dingen. ,,Ten eerste, dat wat John de Wolf zei: gebruik je hersens. En: word volgend jaar weer kampioen.” De Wolf gebruikte die woorden toen tijdens de klassieker een aansteker tegen Davy Klaassen werd gegooid en de wedstrijd tijdelijk gestaakt werd. Sindsdien zijn er in de Kuip geen grote ongeregeldheden meer geweest.

