Arne Slot vindt Ajax ‘Europese top’, maar ziet toch kansen voor Feyenoord

Door Mikos Gouka



Met Arne Slot weer aan boord bij Feyenoord, keerden ook de drie verdedigers die afgelopen week tegen Partizan Belgrado niet in actie konden komen terug in de selectie van Feyenoord. Gernot Trauner, Marcus Pedersen en Tyrell Malacia zullen er morgen tijdens de Klassieker in de Johan Cruijff Arena weer bij zijn.

Een Klassieker die volgens Arne Slot voor Feyenoord geen enkele invloed meer heeft op de titelrace, al gebruikte hij bewust dat woord niet. ,,Maar acht punten achterstand op acht wedstrijden voor het einde, dat is heel veel. Wij zullen alle wedstrijden moeten winnen en dan nog is het nog maar zeer de vraag of wij Ajax inhalen. En bovendien staat er nog een club tussen (PSV, red.) die de laatste weken ook alle wedstrijden wint.”

Slot, die geen verklaring had voor het feit dat Feyenoord al sinds 2005 niet meer wist te winnen in Amsterdam, voorziet een scenario als eerder tegen Ajax in de Kuip. Beide ploegen die proberen de regie in handen te krijgen. In de Kuip leverde dat van beide kanten pover veldspel op, Ajax won uiteindelijk met 0-2 door een eigen doelpunt van Marcos Senesi en een rake strafschop van Dusan Tadic. ,,Maar dat wij Ajax er zo slecht uit lieten zien die middag, dat vond ik wel knap’', zegt Slot. ,,Want dat was nog niet veel clubs gelukt. Ajax behoort tot de Europese top.’’

Quote Ik heb zelfs nauwelijks klachten gehad. Als ik nog speler was geweest, had ik wel gespeeld. Arne Slot

Al kreeg de trainer over die laatste opmerking meteen vragen. Want als Ajax absolute top is, want zijn Manchester City, Real Madrid en Liverpool dan? ,,Natuurlijk zijn er dan ook weer gradaties”, zegt Slot. ,,Maar het was niet vreemd geweest als Ajax wel Benfica had uitgeschakeld, dan zit je bij de laatste acht van de Champions League en dat is Europese top. Benfica kon maar op één manier winnen. Een dood spelmoment of een counter. De counters heeft Ajax er allemaal uitgehaald, maar die vrije trap bracht de beslissing.’’

Slot hoopt dat Trauner en Pedersen, die milde klachten hadden, geen naweeën hebben van de coronabesmetting. ,,Ik heb zelfs nauwelijks klachten gehad’’, zegt Slot. ,,Als het had gemogen, had ik gewoon op de bank gezeten. En als ik nog speler was geweest, had ik wel gespeeld. Ik voel me goed, anders zat ik hier niet. Maar er is wel een verschil. Ik zit morgen op de bank en de jongens die ziek zijn geweest moeten in de hoogste intensiteit een wedstrijd spelen.”

Volledig scherm Jens Toornstra met oud-ploeggenoot Steven Berghuis na afloop van Feyenoord - Ajax. © Pro Shots / Kay int Veen

Slot, die vertelde al voor PEC Zwolle uit klachten te hebben gehad maar toen voortdurend negatief te testen, put uiteraard moed uit het feit dat Feyenoord in Europa steeds kaarsrecht overeind bleef in lastige wedstrijden. ,,De Kuip was leeg bij de Klassieker, nu zal de Arena vol zitten. Maar we hebben vaak laten zien wat wij kunnen in lastige wedstrijden. Al is Ajax niet van het niveau van de ploegen die wij hebben getroffen in de Conference League.”

Jens Toornstra of Jorrit Hendrix

Zonder Justin Bijlow en Orkun Kökcü moet Slot sleutelen aan zijn formatie. Ofir Marciano is uiteraard de vervanger van Bijlow, de net op huurbasis vastgelegde Roemeense keeper Valentin Cojocaru is er in Amsterdam sowieso nog niet bij. Het papierwerk is nog niet in orde. ,,Maar er moest een keeper bij”, zegt Slot. ,,Kijk nu ook weer hoe makkelijk en snel spelers wegvallen. Corona is duidelijk nog niet voorbij. Met slechts één ervaren keeper moet je er toch niet aan denken dat er iets met hem gebeurt. Je wil als trainer ook de keeper van ons elftal onder 18 jaar er niet noodgedwongen op moeten zetten. En Kökcü, die missen we natuurlijk echt. Die is bezig aan een sterk seizoen.”

Slot wilde nog niet zeggen of Jens Toornstra of Jorrit Hendrix de Turkse international tegen Ajax zal vervangen. De eerste is in de ogen van Slot vooral een aanvallende middenvelder in de stijl van Guus Til, Hendrix is meer een defensieve pion die bij voorkeur nauwelijks mee ten aanval trekt. ,,Hoe we het gaan doen, ziet iedereen zondag. Ik wil ook eerst zien hoe iedereen er voor staat. Want weer op het trainingsveld staan, is iets anders dan helemaal klaar zijn voor een grote wedstrijd.”