Arne Slot volgt Erik ten Hag op als beste coach na Europees droomseizoen met Feyenoord

Slot werd verkozen boven Ten Hag (Ajax), Ron Jans (FC Twente), Joseph Oosting (RKC Waalwijk) en Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles). In zijn eerste seizoen in Rotterdam werd Slot derde in de eredivisie, maar vooral de Europese prestaties van Slot en Feyenoord waren indrukwekkend. De Rotterdammers stoomden door naar de finale van de Conference League. In Tirana werd met 1-0 verloren van AS Roma. Slot is de eerste Feyenoord-trainer sinds Ronald Koeman (2011/2012) die de prijs in ontvangst mag nemen.