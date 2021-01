Arnold Bruggink: ‘Als Götze ontbreekt is PSV te wild, mis je iemand die sturing geeft’

Super JanuariHet is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Arnold Bruggink over PSV.

Arnold, je wilde meewerken aan dit rubriekje op voorwaarde dat je geen clubicoon genoemd zou worden.

,,Klopt. Luc Nilis, Willy van der Kuijlen, Berry van Aerle; dát zijn PSV-iconen. Ik voel me absoluut geen clubicoon...”



Een kenner ben je wél. Hoe staat PSV ervoor, vind je?

,,Stand-technisch staat PSV er heel behoorlijk bij. Alleen mis ik één belangrijk aspect: stabiliteit. Neem die wedstrijd tegen Sparta, waarin een 1-4 voorsprong nog bijna werd weggegeven. Neem het bekerduel met FC Volendam, waarin de ploeg het heel lastig had. En ik zie ze ook niet zomaar winnen van RKC (zaterdag, red.) en FC Emmen (dinsdag), ook al is PSV dat aan zijn stand verplicht. Om kampioen te worden is PSV op dit moment niet stabiel genoeg.”



Waar ontbreekt het aan?

,,Wat je ziet nu Mario Götze ontbreekt, is dat het elftal te wild is. Je mist iemand die sturing geeft, die het spelletje doorziet. Ik noem dat altijd voetbalverstand of gogme. Want pure kwaliteit heeft PSV genoeg.”

Volledig scherm Mario Götze. © BSR Agency

Maar uiteindelijk wordt Ajax kampioen?

,,Dat zo’n club Sébastien Haller ‘even’ voor 22,5 miljoen euro ophaalt zegt natuurlijk alles over de status van Ajax. Die club is de gedoodverfde titelfavoriet, ook al gaat het nu even wat minder makkelijk. Tussen de clubs daaronder zal het lang spannend blijven.”

Wat is je indruk van die clubs?

,,De stabiliteit die PSV niet heeft, heeft Feyenoord bijvoorbeeld wél. Vooral dankzij z’n sterke as. Met Spajic, Senesi en Fer zakt dat elftal, dat een makkelijker te hanteren speelwijze heeft, nooit door de ondergrens. Knap. Ik kijk daarom uit naar de wedstrijd van zondag tegen AZ, een elftal dat in mijn ogen te jeugdig is om kampioen te worden. En wat betreft Vitesse: die ploeg is wel erg afhankelijk van Oussama Tannane en vooral Riechedly Bazoer. Die ploeg zou ik graag over een wedstrijd of acht écht beoordelen.”

Volledig scherm Roger Schmidt. © Pro Shots / Toon Dompeling

Nog twee vragen over PSV: wat vond jij van het gedrag van trainer Roger Schmidt rondom het uitduel met Sparta?

,,Niet handig. Kijk, een bepaalde emotie uiten tijdens de wedstrijd snap ik. Na afloop van een wedstrijd moet Schmidt dit gewoon niet doen. Hij haalt er zoveel onnodig gedoe mee op zijn hals. Dat leidt alleen maar af. Anderzijds zegt zo’n clash met Bas Nijhuis wel alles over de cultuurverschillen. In Duitsland zijn scheidsrechters bij voorkeur onzichtbaar, bij ons is het allemaal wat losser. Daar moet Schmidt aan wennen, zoals Leonid Slutsky daar als Vitesse-coach óók aan moest wennen. Maar als trainer vind ik Schmidt echt interessant. Hij heeft een andere kijk op voetbal dan Nederlandse trainers. Verfrissend.”

Lars Unnerstall tenslotte. Hij blonk uit tijdens Volendam-PSV. Moet hij niet gewoon weer eerste keeper worden in Eindhoven?

,,Ik zie geen aanleiding Yvon Mvogo te wisselen. Maar ik zou Unnerstall zeker niet laten gaan als ik PSV was. In de titelstrijd heb je twee goede keepers nodig.”