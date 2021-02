Aro Muric wordt eerste keeper bij Willem II

Als de wedstrijd van Willem II tegen ADO Den Haag doorgaat zondag, dan kan Petrovic geen beroep doen op Freek Heerkens. De verdediger viel in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen geblesseerd uit. ,,Heel erg jammer, want hij is op veel posities inzetbaar”, aldus de coach. Tegen FC Emmen vormde Heerkens samen met Sebastian Holmen het centrale verdedigingsduo bij Willem II. Nadat de Heeswijker na 26 minuten het veld had verlaten, kwam zijn vervanger Jan-Arie van der Heijden hem op in die rol vervangen.