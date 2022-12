Arsenal wil ploeg verder versterken, Letschert na drie maanden weer clubloos

Primeur in Vrouwen Eredivisie: alleen maar vrouwelij­ke scheids­rech­ters dit weekend

Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal worden komend weekeinde alle wedstrijden in de Vrouwen Eredivisie gefloten door een vrouwelijke scheidsrechter. Bij Telstar tegen PSV zijn vrijdag ook de assistenten en de vierde official een vrouw.

7 december