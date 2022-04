Assistent-trainer Hedwiges Maduro twee seizoenen langer bij Almere City FC

De in Almere geboren Maduro (37) zegt dat hij voor zijn gevoel nog niet klaar was bij de club uit Flevoland. ,,Samen willen we geschiedenis schrijven. De kampioenen van de onder-21 stromen door naar de A-selectie en ik heb enorm veel vertrouwen in de toekomst van deze club.” Volgens de club hadden onder meer meer Sparta, PSV en FC Groningen interesse in de achttienvoudig international.