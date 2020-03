Assistent-trainer Van Breugel per direct weg bij RKC

Het contract van Van Breugel, al 15 jaar in allerlei functies voor de Waalwijkse club actief, liep aan het einde van het seizoen af. Voor 1 april moest daar een beslissing over genomen worden. De directie kwam tot de slotsom de verbintenis van de 38-jarige trainer niet te zullen verlengen. Nadat het dat besluit vanmiddag kenbaar had gemaakt is Van Breugel, afkomstig uit Schijndel, vrijgesteld van werkzaamheden.



Dat laatste vindt Van Breugel wel ‘heel bijzonder’. ,,Dat RKC met het oog op de toekomst niet met me verder wil, dat kan. Maar dat ze per direct van me af willen slaat natuurlijk nergens op”, zegt Van Breugel. ,,Ik ben professioneel genoeg om het seizoen goed af te sluiten. Nu denken buitenstaanders dat er iets gebeurd zal zijn, terwijl er helemaal niks is voorgevallen.”