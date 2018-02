Auassar (Roda) en Schaars (Heerenveen) zien compleet ander duel

Roda-aanvoerder Adil Auassar mocht als eerste zijn verhaal doen. Hij was blij met het gelijkspel, maar had ook een kanttekening. ,,Wij hebben ons vooral beperkt tot verdedigen, maar ik heb nou ook weer niet het gevoel dat we veel kansen hebben weggegeven. Ja, het waren vooral wat ballen voorlangs. We zijn tevreden, maar zo voelt het niet aan. We hebben geen grote kansen tegen gekregen."



Redelijk opvallend aangezien de Friezen vooral in de tweede helft het doel belegerde van de Limburgers. Stijn Schaars had al in de eerste helft de lat geraakt uit een vrije trap.