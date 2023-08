Ayase Ueda maakt eerste treffer voor Feyenoord bij oefenduel met Willem II

Ayase Ueda knikte even goedkeurend naar Gjivai Zechiël, de aangever van zijn eerste treffer in het shirt van Feyenoord. De Japanner liet in de besloten oefenwedstrijd tegen Willem II zien waarom technisch directeur Dennis te Kloese een recordbedrag voor de aanvaller van Cercle Brugge durfde neer te tellen. Beide ploegen lieten in de lege Kuip vooral wisselspelers opdraven, al zijn dat bij Feyenoord ook spelers met hoge transfersommen achter hun naam.

Trainer Arne Slot zag de spelers aan het werk die vooralsnog geen basisplaats hebben afgedwongen in de eerste weken van het nog prille seizoen. Ramiz Zerrouki, Javairo Dilrosun, Yankuba Minteh, Thomas Beelen, Neraysho Kasanwirjo, Kostas Lamprou, Thomas van den Belt, Ayase Ueda, Marcos Lopez en Gjivai Zechiël konden zich tegen Willem II in de Kuip tonen aan Slot, net als aanvoerder Bart Nieuwkoop die zondag tegen Almere City de laatste van z’n twee wedstrijden schorsing uitzit. Leo Sauer, de tiener die Feyenoord zondag redde in de derby tegen Sparta, begon op de reservebank.

De nieuwe aankoop Ondrej Lingr, de Tsjechische international die wordt overgenomen van Slavia Praag, was er nog niet bij maar Feyenoord zet alles op alles om hem zondag tegen Almere City al bij de wedstrijdselectie te hebben.

Binnen elf minuten was het al raak. Ueda zorgde keurig voor het voorbereidende werk en Zechiël schoot gedecideerd binnen: 1-0. De 2-0 kwam op naam van Marcos Lopez die een vrije trap van Dilrosun achter keeper Connor van den Berg wist te werken. Kort na rust liet Ueda zich weer zien. Op aangeven van Zechiël schoot de Japanner overtuigend raak: 3-0. Op dat moment waren Leo Sauer en Ramon Hendriks al in de ploeg gekomen. Na een uur verdween Ueda naar de kant, Antoni Milambo nam zijn plek in.

Willem II was te zwak om Feyenoord ook maar een beetje achteruit te duwen, maar extra Rotterdamse treffers bleven uit in het laatste halfuur.

Feyenoord-Willem II 3-0 (2-0). 11. Zechiël 1-0, 22. Lopez 2-0, 48. Ueda 3-0. Lamprou; Nieuwkoop, Beelen (46. Hendriks), Kasanwirjo, Lopez; Zerrouki, Zechiël, Van den Belt; Minteh (46. Sauer), Ueda (61. Milambo), Dilrosun.

