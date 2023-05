AZ door Engelse media bestempeld als 'fantasieloos' en ‘stelletje brutale Hollanders’

In Engeland rekent men zich nog niet rijk na de krappe overwinning van West Ham United in de eerste wedstrijd van de halve finale in de Conference League tegen AZ (2-1). De Engelse media vonden de zege desondanks wel verdiend tegen een ‘fantasieloos’ AZ, waar doelman Mathew Ryan de gebeten hond was. ,,Het was aan de roekeloze doelman te danken dat er een weg terug werd geboden aan West Ham United.”