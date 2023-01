AZ en FC Utrecht geven in spektakelstuk van jewelste een visitekaartje voor de eredivisie af

In Alkmaar ontspon zich vanaf al bijna de eerste minuut een zalig duel met veel goals in wat soms een schiettent leek voor beide doelen. AZ kwam in eigen huis terug van 0-2 tot 3-2 en daarna weer terug van 3-4 tot 5-4, om uiteindelijk toch nog puntenverlies te leiden. De Grieken speelden een hoofdrol in de wedstrijd. Zowel Vangelis Pavlidis als Anastasios Douvikas maakte een hattrick.

Aan de vele goals mochten dan verdedigende fouten ten grondslag liggen, het was toch ook vooral het gevolg van twee aanvallende ploegen die de bal eerder naar voren dan horizontaal speelden. Nooit speelden de verdedigers achterin risicoloos de bal naar elkaar, bijna altijd werd de oplossing toch vooral gevonden in de drang naar voren. Utrecht-uitblinkers Taylor Booth, Jens Toornstra en Sander van de Streek sneden verrassend makkelijk door de AZ-verdediging heen op een manier die ze in Alkmaar dit seizoen nog niet veel gezien hebben. De nieuwe keeper Mathew Ryan werd flink getest, iets wat hem nog niet was overkomen sinds zijn komst naar Nederland.

Aan AZ-zijde viel maar weer eens de geweldige ontwikkeling op van Vangelis Pavlidis, de spits die dit seizoen uitstekend in vorm is en kandidaat is om eredivisietopscorer te worden. Zijn gemiddelde van acht goals in elf wedstrijden belooft alvast veel. Voormalig AZ-speler Nick Viergever maakte voor rust de 3-3, maar daarmee was het spektakel in Alkmaar nog steeds niet voorbij. Een treffer van wéér Douvikas werd afgekeurd door de VAR. Even later was het alsnog raak toen de Griek een vlot lopende aanval puik afrondde.