AZ haalt opgelucht adem in Conference League: stuntploeg FC Vaduz pas na rode kaart opzij gezet

Sam Beukema hielp AZ op weg in de slotfase. De verdediger maakte met een kopbal de tweede goal van de Alkmaarders, maar na afloop was hij niet tevreden over het optreden van zijn team in de Conference League. ,,De basisdingen deden we niet goed. Dan zie je dat het lastiger wordt”, zei Beukema bij ESPN.



,,Dan maakt het niet zo veel uit wie er speelt. Het was niet de kwaliteit”, aldus Beukema over de wijzigingen die trainer Pascal Jansen doorvoerde in zijn opstelling. ,,We moeten de beelden terug kijken en hier van leren. Het is duidelijk dat we tegen Ajax (zondag de tegenstander, red.) uit een ander vaatje moeten tappen. Maar laten we de positieve energie van de 4-1 meenemen. We gaan erop klappen.”



Beukema zag dat FC Vaduz in de omschakeling gevaarlijk kon worden. ,,Het was een moeizame wedstrijd. In de eerste helft klopte de restverdediging voor geen meter. Elke bal die we verloren op hun helft was een megakans op een counter. Achterin stonden we één op één, de backs stonden allebei hoog. Dat klopte niet”, was de 23-jarige verdediger kritisch. ,,We hebben de beelden bekeken, wisten dat ze dit gingen doen. Toch gebeurt het. De jongens waren misschien wat te gretig om aanvallend te helpen. De tweede helft ging dat beter. Dan komen we ook met een man meer. Uiteindelijk speel je het goed uit en win je verdiend.”