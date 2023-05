AZ haalt talenten uit de reusachtige voortuin van Ajax: ‘Ligging en mildere uitstraling kunnen verschil maken’

LIVE eredivisie | Ajax doet er alles aan om tegen AZ niet nóg een plek te zakken

Moet bij Ajax de gifbeker leeg en zakt het ook nog naar de vierde plaats in de competitie? Het zou zomaar kunnen, want in de eigen Johan Cruijff Arena treft de ploeg van John Heitinga vanavond directe concurrent AZ. Wie komt er als winnaar uit de strijd in deze Noord-Hollandse derby? Vanaf 21.00 uur mis je hier geen moment!