AZ heeft appeltje te schillen met Feyenoord, PSV kan titel ruiken

Vermoedelijke opstellingenNa een dubbele misstap van Ajax is het gat met PSV gegroeid tot 10 punten. Die voorsprong gaf de koploper in het verleden nog wel eens weg, maar nooit meer op acht speelrondes van het einde. Dit zijn de mooiste statistieken van wedstrijden van komend weekend via statistiekenbureaus OPTA en Gracenote.

Heracles - FC Twente (vandaag 20.00 uur)

De wereld op zijn kop in Twente, waar Heracles de grote buurman uit Enschede voor het eerst richting afgrond kan duwen. Winnen deden de Almeloërs in de laatste elf edities van de derby maar één keer, en in het eigen Polman stadion vierde Heracles de laatste tien jaar ook maar één keer feest. Thuis is de ploeg van John Stegeman dit seizoen bijna niet te verslaan. Alleen PSV (37) en Ajax (31) pakten voor eigen publiek meer punten dan Heracles (27).

ADO Den Haag - NAC Breda (morgen 18.30 uur)

'NAC thuis' klinkt ze bij ADO Den Haag als muziek in de oren. Tegen geen enkele andere eredivisieclub is ADO langer ongeslagen (7 duels). De ongeslagen recordreeks van de Hagenaren is ook tegen NAC, 21 wedstrijden tussen 1964 en 1975. Morgen weet ADO waar de zwakte ligt van NAC: bij corners. De Brabanders kregen al 8 goals om de oren uit een hoekschop, meer dan elke andere club.

Willem II - PSV (morgen 19.45 uur)

Kent u ze nog, de Belgen Tom Caluwé en Bart Van Den Eede? Zij zorgden op 28 maart 2004 voor de laatste eredivisiezege van Willem II op PSV. Zonder de opgestapte trainer Erwin van de Looi staan de Tilburgers voor de zware taak die negatieve reeks te doorbreken. Als PSV opnieuw wint, komt de koploper op 71 punten uit 27 duels. Alleen in het seizoen 1985/1986 hadden de Eindhovenaren er meer (72). PSV werd toen kampioen in speelronde 32, nu het weekend van 18 en 19 april.

VVV - Excelsior (morgen 19.45 uur)

In vijf eredivisie-ontmoetingen won Excelsior nog nooit op bezoek bij VVV. Als de ploeg van Mitchell van der Gaag daar morgen wel in slaagt evenaart het meteen het clubrecord van drie uitzeges op rij op het hoogste niveau. De eerste keer dat dat de Kralingers lukte was ook al tijdens dit seizoen. VVV is thuis echter ook al vier duels ongeslagen.

Roda JC - Sparta (morgen 20.45 uur)

Een onvervalste degradatiekraker zaterdagavond in Kerkrade. Saai is het zelden tussen de huidige nummers 17 en 18: in de laatste 13 onderlinge duels slaagde alleen Sparta er een keer in de nul te houden (0-1 in februari 2009). Bij Roda is de hoop gevestigd op clubtopscorer Dani Schahin, die een neusje voor de goal blijkt te hebben tegen Rotterdamse clubs. De bonkige spits scoorde dit seizoen al tegen Feyenoord, Excelsior én... Sparta.

FC Groningen - PEC Zwolle (zondag 12.30 uur)

FC Groningen snakt naar een driepunter. De Trots van het Noorden wacht net als FC Twente nog steeds op een overwinning na de winterstop. Directeur Hans Nijland komt bij PEC zijn zoon Stef weer eens tegen. Junior is met 1 goal uit zijn laatste 32 competitiewedstrijden niet echt op schot, maar hij maakte die enige treffer wel tegen Groningen. Thuis won PEC mede dankzij Nijland met 3-2.

FC Utrecht - Vitesse (zondag 14.30 uur)

Uit pakte Vitesse dit seizoen meer punten (21) dan thuis (20), maar in FC Utrecht treft de ploeg van Henk Fraser een echte angstgegner. Al acht wedstrijden wachten de Arnhemmers op een zege op Utrecht, dat eerder dit seizoen met een punt (1-1) uit de Gelredome vertrok. Utrecht-Vitesse is ook een strijd om plek 4. Achter de ongenaakbare top 3 vechten FC Utrecht (44 punten), Feyenoord (42) en Vitesse (41) het uit.

Ajax - SC Heerenveen (zondag 14.30 uur)

Een woedende Ajax-fan maakte Marco van Basten ruim negen jaar geleden in de Arena voor 'pannenkoek' uit omdat de derde ster langer op zich liet wachten. Boosdoener was sc Heerenveen, dat op 31 januari 2009 voor het laatst won in Amsterdam. Als er voor de Friezen wat te halen valt, dan is het nu. Ajax struikelde de afgelopen weken over ADO Den Haag en Vitesse en gaf PSV zo ruim baan richting landstitel.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax.

Feyenoord - AZ Alkmaar (zondag 16.45 uur)

AZ heeft zondag wat recht te zetten in de Kuip. De ploeg die dit seizoen veel lof oogst had in de heenwedstrijd helemaal niets te vertellen tegen de gevallen landskampioen, het werd 0-4. Ook in de eredivisieduels van het seizoen ervoor (thuis en uit) kregen de Alkmaarders steeds minimaal vier goals om de oren.

Het duel is ook een opwarmertje voor de bekerfinale op 22 april tussen dezelfde teams in hetzelfde decor.