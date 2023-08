AZ hofleverancier Elftal van de Week, Noa Lang eerste leider spelersklassement

Zomeraanwinst Noa Lang hielp PSV met een knappe goal op weg naar een belangrijke overwinning tegen FC Utrecht. Verder zien we AZ, dat overtuigend van Go Ahead Eagles won, met liefst drie spelers terug in het Elftal van de Week.