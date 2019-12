AZ hoort volgende week of topper tegen Ajax in eigen stadion wordt gespeeld

Het zou de eerste wedstrijd van AZ zijn in het stadion, waarvan het dak begin dit seizoen instortte. De Alkmaarders speelden daarom de thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag.



De gemeente blokkeerde eerder de rentree in het AFAS-stadion, omdat zij wilde weten hoe veilig het stadion was. Zo moest er onder meer duidelijkheid komen of de verbinding tussen de hoofdtribune en het hoofdgebouw goed verankerd is. AZ heeft de extra informatie inmiddels aangeleverd bij de gemeente.



Ajax en AZ, de nummers 1 en 2 van de eredivisie, staan op 15 december om 16.45 tegenover elkaar. Het gat tussen de twee bedraagt zes punten.