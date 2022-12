AZ in Spanje te sterk voor Valencia: ‘We zijn op alle fronten in de race en willen dat blijven’

Direct na rust hielp Odgaard de Alkmaarders opnieuw aan een voorsprong. Karlsson breidde in de 64e minuut de score uit naar 1-3. In Valencia maakte de Amerikaanse winteraanwinst Djordje Mihailovic zijn officieuze debuut in het shirt van AZ. Hij stond in de basis.

Koploper Feyenoord

,,We willen de start die we dit seizoen in de Eredivisie hebben gekend voortzetten”, zegt Jansen, die met de Alkmaarse ploeg vierde staat in de competitie op 4 punten van koploper Feyenoord. ,,We willen snel onze vorm weer vinden. Midweeks hebben we een bekerwedstrijd. Daarin willen we ook competitief zijn en zo ver mogelijk komen. In maart wacht dan de eerste Europese wedstrijd weer. We zijn op alle fronten nog actief en ons streven is om zo lang mogelijk op alle fronten competitief te blijven.”