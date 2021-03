AZ kan bij overwinning naast PSV komen

Welke club degradeert? Vier Brabanders en een ‘halve’ doen een voorspel­ling

19 maart Vooral doordat Willem II de afgelopen weken plots punten ging pakken, is de degradatiestrijd weer open. Van de vijf clubs die zich het diepst in de gevarenzone bevinden, belden we een speler om te vragen hoe de vlag er voor hangt. Vier Brabanders en een ‘halve’ (Hans Mulder), die allemaal nog wel aanknopingspunten zien om aan het eind van de rit niet rechtstreeks af te dalen (plek 17 en 18) of de loterij van de play-offs in te moeten (plek 16). Valse hoop, of terechte?