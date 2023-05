AZ kijkt uit naar kraker tegen ‘ouderwets Engels’ West Ham: ‘Kunnen ook echt heel goed voetballen’

Voetbalpod­cast | ‘Een succesvol­le trainer als Arne Slot laat je niet voor vijf miljoen euro gaan’

Het gaat in deze AD Voetbalpodcast niet over de dreigende leegloop bij Feyenoord, maar wel over het fenomeen Erling Haaland, het volksfeest in Napels en oude mannen die een club proberen te redden. Etienne Verhoeff neemt het door met Mikos Gouka.