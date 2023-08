AZ klaar op transfermarkt: ‘Ik hoef geen Harry Kane, wij hebben Vangelis Pavlidis al’

,,Er zijn hier een aantal sterkhouders vertrokken (Sam Beukema, Tijjani Reijnders en Milos Kerkez, red.) en we zijn hier bij AZ weer aan het bouwen. Daarin hopen we onze weg weer te vinden om zo weer succesvol te zijn", aldus Jansen.

Toch zijn er een aantal gegadigden die nog bij de club kunnen vertrekken. Voor Pantelis Hatzidiakos is het Italiaanse Cagliari in de markt, terwijl ook Jesper Karlsson een vertrekwens koestert. ,,Er kunnen situaties ontstaan waarbij we moeten handelen, maar liever heb ik dat het hierbij blijft”, zei de vijftigjarige oefenmeester.

Gespekte rekening

AZ haalde, zoals bijna elke transferzomer, veel meer geld binnen dan het uitgaf . Toch zijn de Alkmaarders volgens Jansen niet van plan fors te investeren. ,,Er is een hoop geld binnengekomen, maar gestaag groeien is de policy hier. Onze doelstellingen blijven helder en duidelijk.”

AZ moet morgen in eigen huis een betere wedstrijd spelen dan dat het vorige week in Andorra deed. Toen wonnen de Alkmaarders slechts met 1-0. Afgelopen weekend maakte AZ dat een beetje goed tegen Go Ahead Eagles. Jansen: ,,De heenwedstrijd tegen Santa Coloma was een vreemde. We zijn er klaar voor om ons te verbeteren.”