AZ klopt Apollon door late kopgoal Karlsson en houdt perfecte score in Europa

AZ kon donderdagavond een nieuwe overwinning aan de lange reeks van winstpartijen van dit seizoen toevoegen, al was de zege op Apollon Limassol niet bepaald de meest gedenkwaardige in de rij. Met de krappe 3-2 overwinning kan AZ overwintering in de Conference League bijna niet meer ontgaan.

Juist Jesper Karlsson zorgde in de slotfase voor de overwinning met een treffer in de slotfase. Na zijn goal tegen FC Groningen alweer zijn tweede doelpunt na zijn rentree na lang blessureleed. Niet voor niets werd zijn invalbeurt donderdagavond luid bejubeld in Alkmaar.

Met de fraaie status van ongeslagen eredivisiekoploper begon AZ aan de wedstrijd tegen Apollon Limassol na een week vol loftuitingen en complimenten. En ook tegen de huidige Cypriotische nummer drie had de ploeg van de inmiddels geroemde Pascal Jansen maar weinig tijd nodig om het krachtsverschil uit te drukken in een goal. Want na een kwartier werd Jens Odgaard alle ruimte gegeven om op eclatante wijze en met een beetje geluk de openingstreffer te maken.

Het lijken voor AZ soms wel van die weken dat bij de club alles lukt. Al kwam er dan toch vliegensvlug een Cypriotisch antwoord op de goal van de spits. Voormalig FC Utrecht en Cambuur-speler Patrick Joosten zorgde voor de gelijkmaker in de eerste Apollon-aanval van enig statuur.

Mee zit het ook met de breedte van de selectie die elke blessure adequaat kan opvangen. Al kon AZ donderdagavond toch weer beginnen met Dani de Wit in de basis. De noeste kilometervreter die zaterdag tegen FC Groningen nog uitviel met een op het oog serieuze hamstringblessure was fit genoeg om te starten.

Maar ook Dani de Wit kon niet voorkomen dat AZ tegen Apollon aanvankelijk maar gezapig voor de dag kwam waardoor de massaal uit Cyprus gekomen Apollon-aanhang genoeg te zingen had in het uitpuilende uitvak van het AZ-stadion.

De AZ-aanhangers concentreerden zich de gehele wedstrijd vooral op elke vorm van aanstalten die Jesper Karlsson maakte om te gaan invallen. De Zweed die het hele seizoen al geblesseerd langs de kant moest toekijken maakte afgelopen zaterdag tegen FC Groningen zijn onverwachte rentree en was direct belangrijk. Maar Karlsson liet ook zien nog niet geheel fit te zijn. Meer dan een invalbeurt in het eigen stadion zit er voor hem niet in. Een invalbeurt die een halfuur voor tijd wel voor een klaterend applaus en een opleving van de wedstrijd zorgde.

De creativiteit van Karlsson, die AZ al zoveel vreugde heeft gegeven, kon de club in de tweede helft wel gebruiken toen de voorste linie zonder veel succes probeerde om de hechte Apollon-verdediging uit elkaar te spelen. Dit keer eens niet aangevuld met de aanvallende intenties van spektakelback Milos Kerkez die ook een keer een mindere dag had. In de slotfase was juist Karlsson met een kopgoal weer belangrijk voor AZ.

