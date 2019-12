AZ komt na rood Clasie pas los tegen amateurs, Willem II in halfuur klaar met Sparta

Clasie moest in de 55e minuut vertrekken, nadat hij de doorgebroken Chefrino Eind onreglementair had gestuit. Met een man minder sloegen de Alkmaarders vervolgens in korte tijd hard toe. Ferdy Druijf (60ste minuut), Jonas Svensson (62ste) en Dani de Wit (67ste) scoorden.



Groene Ster had in de eerste ronde VVV-Venlo uitgeschakeld.