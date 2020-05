AZ krijgt bij claim op eerste plek Ajax nul op rekest bij UEFA en KNVB

AZ heeft via de UEFA een poging gedaan om de eerste plek van Ajax op te eisen. Dat meldt zakenblad Quote . De UEFA heeft AZ doorverwezen naar de KNVB, die de Alkmaarse eis heeft afgeslagen. De KNVB bevestigt aan deze site dat de brief van AZ via de Europese voetbalbond in Zeist is binnengekomen.

Ajax en AZ hadden begin maart 56 punten, met dien verstande dat de Amsterdammers een beter doelsaldo hadden dan de club uit Alkmaar (acht treffers in het voordeel van Ajax). Om die reden werd Ajax vorige maand door de KNVB uitgeroepen tot nummer één. Door de coronacrisis kon het eredivisieseizoen niet worden afgerond.

In een brief aan de UEFA, die in handen is van Quote, meldt AZ dat het doelsaldo ‘geen objectieve maatstaf’ is, dat doelsaldo ‘variabel’ is en ruimte biedt aan een ‘subjectieve interpretatie’. Volgens het zakenblad ziet AZ het onderlinge resultaat als een betere afspiegeling. AZ won het voorbije seizoen twee keer van Ajax: 1-0 in Alkmaar, 2-0 in Amsterdam.

Volgens Quote heeft AZ de UEFA afgelopen vrijdag in een brief laten weten het niet eens te zijn met de conclusies van de KNVB. De bond maakte op 24 april bekend dat Ajax als nummer één van de eredivisie het rechtstreeks Champions League-ticket kreeg toegewezen. AZ wijst in zijn betoog onder meer naar de situatie in de Franse Ligue 1. Daar werd OGC Nice hoger gerangschikt dan Stade Reims hoewel de laatste club een beter doelsaldo had. De Franse voetbalbond liet in haar besluit het onderlinge resultaat (zege en remise voor Nice) zwaarder meewegen.

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt dat het door de UEFA op de hoogte is gesteld van de correspondentie tussen de advocaat van AZ en de UEFA. ,,De UEFA heeft ons geattendeerd op die brief en AZ doorverwezen naar de KNVB. Wij hebben de club laten weten dat er niets veranderd. De rangschikking en verdeling van de Europese tickets blijft zoals die eerder is vastgesteld”, aldus de woordvoerder.