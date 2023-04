AZ laat op eigen veld tegen Heerenveen dure punten liggen

In Alkmaar begon Heerenveen ijzersterk aan het duel. Na vijf minuten opende Sydney van Hooijdonk al de score na een voorzet van de goed spelende Osama Sahaoui. Een typische spitsengoal waar Van Hooijdonk patent op heeft en alweer zijn vijfde treffer in de laatste vier wedstrijden.

De openingsgoal was nog net voordat Heerenveen-supporters ervoor zorgden dat de wedstrijd voor enige tijd werd gestaakt. Ze gooiden vuurwerk op het veld. De vroege achterstand kwam AZ bekend voor. In het laatste duel voor de interlandperiode keek de ploeg ook al snel tegen een achterstand aan. Die werd toen in Enschede tegen FC Twente niet meer goed gemaakt.



Nu bonsde de nummer vier van de eredivisie in elk geval een helft lang op de Heerenveense defensie. Dat leverde kansen op voor Vangelis Pavlidis, Pantelis Hatzidiakos en Sam Beukema die zelfs de buitenkant van de paal raakte. Maar de grootste mogelijkheid was voor Jesper Karlsson die net na rust een strafschop gestopt zag worden door Heerenveen-keeper Xavier Mous. Voor Karlsson zijn eerste misser ooit in de eredivisie.