AZ legt Noorse jeugdinternational alsnog vast

De 19-jarige Evjen kwam uit voor diverse nationale jeugdteams van Noorwegen. Hij kan zowel op het middenveld als rechtsbuiten uit de voeten. Dit seizoen was Evjen in twintig competitieduels goed voor tien treffers en vier assists. Hij speelde al veertig duels in de hoofdmacht van Bodø Glimt, dat verrassend tweede staat in de Noorse competitie.



,,AZ is een grote en mooie club. Dit is voor mij de juiste stap als voetballer. Ik kijk er naar uit om in januari aan de slag te gaan”, reageerde de aanwinst op de site van AZ. Voorafgaand aan zijn keuze voor AZ sprak Evjen met landgenoten Fredrik Midtsjø en Jonas Svensson:. ,,Ze hebben gezegd dat het een goede stap is en ik hier een fantastische tijd tegemoet ga. Dat maakte mij alleen nog maar enthousiaster.”



Volgens technisch directeur Max Huiberts vervult Evjen ‘een heel belangrijke rol’ bij zijn huidige club. ,,We wilden Hakon eigenlijk in de afgelopen transferwindow al halen, maar dat is niet gelukt. Nu sluit hij aan in de voorbereiding op de tweede seizoenhelft.”