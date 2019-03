AZ levert liefst vier uitblinkers in elftal van de week

Grootste uitblinker aan de zijde van AZ was doelman Marco Bizot. De keeper hield zijn ploeg op de been in de moeilijke fase en werd daarin gesteund door het duo voor hem: Teun Koopmeiners en Ron Vlaar. Ook Mats Seuntjens is dankzij zijn spel verkozen in het elftal.



Ook de enorm belangrijke zege van De Graafschap (0-3 tegen sc Heerenveen) vindt zijn weerslag in het elftal. Charlison Benschop en Azor Matusiwa krijgen met een 8 zelfs het hoogste cijfer van deze week. Eenzelfde kan gezegd worden van Alexander Isak. De spits die publiekslieveling Fran Sol bij Willem II moest doen vergeten en daar op voetballend gebied vooralsnog glansrijk in slaagt.



FC Utrecht had geen kind aan NAC (0-4), maar dat betekent niet dat spelers niet kunnen uitblinken. Aan de zijde van de Domstedelingen waren Jean-Christophe Bahebeck en Nicolas Gavory de beste spelers. Ook Younes Namli (PEC) en Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen) verdienden een plek in ons elftal.