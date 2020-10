AZ mist geschorste Svensson alleen tegen ADO

Götze houdt spierbles­su­re over aan duel met Granada

22 oktober Het is onzeker of Mario Götze zondag met PSV kan meespelen in de uitwedstrijd tegen Vitesse. De Duitse spelmaker bleef donderdag in het duel met Granada in de Europa League (1-2) in de rust in de kleedkamer achter. Götze heeft een spierblessure, zei trainer Roger Schmidt na afloop.