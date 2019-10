AZ moet het voorlopig zonder Gudmundsson doen

Ajax ziet niets in nieuwe jeugdcompe­ti­tie KNVB

19:29 Ajax ziet niets in de plannen van de KNVB voor een nieuwe competitie voor spelers jonger dan 21 jaar. ,,Wij zijn absoluut niet voor”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar in het televisieprogramma Ajax Inside. ,,Wij denken dat de ontwikkeling van spelers het best geholpen wordt in de huidige structuur. En daar denken andere toonaangevende clubs met een team in de Keuken Kampioen Divisie ook zo over”, doelt hij op PSV, AZ en FC Utrecht.