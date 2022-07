AZ mogelijk naar Schotland in derde voorronde Conference League, FC Twente naar Luxemburg of Servië

Oranje speelt laatste wedstrijd voor WK in volle Johan Cruijff Arena

Het Nederlands elftal speelt de laatste wedstrijd in aanloop naar het wereldkampioenschap in Qatar in een volle Johan Cruijff ArenA. De KNVB meldt dat het duel met België in de Nations League, op zondag 25 september, met 53.000 verkochte tickets is uitverkocht. Mogelijk komen er via de officiële partners van de KNVB in een later stadium nog tickets vrij, meldt de voetbalbond.

