AZ na strafschoppen door naar halve finales Conference League dankzij penaltyheld Mathew Ryan

In Alkmaar maakte AZ vliegensvlug een 2-0 nederlaag tegen Anderlecht goed maar kon het nooit de genadeklap uitdelen. Tot de strafschoppenserie dus waarin AZ-keeper Mathew Ryan de held werd en ex-Ajacied Jan Vertonghen de schlemiel. Hij was een van de twee spelers van Anderlecht die zijn inzet gekeerd zag worden. Vooraf was AZ nog bevreesd geweest om de Nederlandse keeper Bart Verbruggen, die eerder in het toernooi drie strafschoppen stopte tegen Ludogorets. Mexx Meerdink schoot de beslissende strafschop raak.



AZ kreeg na amper vijf minuten de beste start die het zich kon wensen toen Milos Kerkez in het strafschopgebied werd gevloerd door rechtsback Michael Murillo en scheidsrechter Massa uit Italië de strafschop toekende. Vangelis Pavlidis benutte de kans tegen de Nederlandse keeper Bart Verbruggen. De Griekse spits moest lang wachten tot hij kon aanleggen omdat de VAR lang de tijd nam voor zijn beslissing.

Vangelis Pavlidis

Met de ultravroege voorsprong kwam er iets los bij de thuisploeg en in het stadion, want nog binnen het kwartier had AZ de 2-0 nederlaag in Brussel alweer goed gemaakt, na een goal van weer Pavlidis die een voorzet van Jens Odgaard afrondde. Het was het moment dat AZ leek te beseffen dat het door moest drukken. De Alkmaarders sneden in de daaropvolgende minuten door de matige Anderlecht-verdediging waar aanvoerder Jan Vertonghen samen met collega-international Zeno Debast al zijn kwaliteiten moest aanspreken om de boel achterin nog enigszins bij elkaar te houden.



Rechtsback Murillo en linksback Moussa Ndiaye waren toen al meerdere malen voorbijgelopen door hun veel sterkere tegenstanders. In niks was te merken dat AZ met Jesper Karlsson de beste speler moest missen. De Zweed was te geblesseerd om aan het duel te beginnen. Vervanger Myron van Brederode speelde verdienstelijk. AZ kan het zich afvragen hoe het vorige week in Brussel van de huidige Belgische nummer tien heeft kunnen verliezen en het zichzelf in zo’n lastig parket heeft gebracht.

Volledig scherm Mathew Ryan. © ANP

Meerdink en Ryan de helden

Maar de genadeklap bleef uit. Terwijl daar toch kansen genoeg voor waren. Spits Pavlidis die zich door de goals van gisteren topscorer aller tijden mag noemen van het AFAS-stadion, kreeg kansen maar leek ook niet meer okselfris toen hij halverwege de eerste helft door zijn enkel ging en daar zichtbaar last van had. Hij werd in de rust vervangen door de jonge Zweed Mayckel Lahdo waarna rechtsbuiten Jens Odgaard de spits werd. AZ-trainer Pascal Jansen koos niet voor de negentienjarige Mexx Meerdink, de vaste vervanger van Pavlidis, die snel na de wedstrijd naar Zwitserland zal gaan om daar ongeveer zestien uur later met AZ Onder 19 in de prestigieuze Youth League te spelen. Ook belangrijk voor AZ. In de verlenging viel Meerdink alsnog in. Met zijn benutte strafschop werd hij de held.

Zonder Pavlidis bleef het spelbeeld van het duel in Alkmaar in de tweede helft nagenoeg gelijk al had de thuisploeg met de wissel van Pavlidis duidelijk aan gevaar ingeboet. De voormalige Belgische topclub Anderlecht leunde noodgedwongen achterover en hoopte op spaarzame counters die vervolgens nauwelijks terecht kwamen bij de eenzame spits Islam Slimani.

Twintig minuten voor tijd lukte het Tijjani Reijnders niet om een fout van Debast af te straffen. Myron van Brederode leek alleen op Anderlecht-keeper Bart Verbruggen af te kunnen maar liet zijn tegenstanders te dichtbij komen. Milos Kerkez, die geschorst is voor het eerste duel in de halve finale raakte zeven minuten voor tijd de binnenkant van de paal waarna er voor AZ een verlenging opdoemde en een tegelijkertijd serieus te nemen doemscenario. Dat kwam er niet.



Volledig scherm Mexx Meerdink loopt juichend weg na zijn benutte strafschop. © Pro Shots / Jasper Ruhe

AZ zonder Kerkez

AZ moet het in de halve finale van de Conference League doen zonder Milos Kerkez. De Hongaarse linksback kreeg in de na strafschoppen gewonnen kwartfinale tegen Anderlecht een gele kaart. Kerkez (19) was bij AZ de enige speler die op ‘scherp’ stond en zich geen gele kaart kon veroorloven.

Volledig scherm Pavlidis benutte al een strafschop. © ANP

