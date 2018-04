AZ neemt geen risico met Wuytens

Wuytens ging vorige week in het gewonnen uitduel met Heracles Almelo (0-3) al na amper een uur spelen van het veld.



,,Stijn is niet helemaal fit, daar nemen we geen risico mee met het oog op de bekerfinale'', zei Van den Brom. Hij mist ook de geschorste rechtsback Jonas Svensson. Aanvaller Oussama Idrissi hield liesklachten over aan het duel in Almelo, maar hij kan weer voluit trainen.



Bij winst op Vitesse is AZ minimaal verzekerd van de derde plaats in de eredivisie. De ploeg van Van den Brom zou zelfs nog de tweede plek kunnen overnemen van Ajax. ,,Er is genoeg om voor te spelen. En ja, natuurlijk neem je het gevoel van de laatste wedstrijd mee naar zondag.''