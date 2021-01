AZ speelt Super Januari zonder Dani de Wit en Jonas Svensson

Beiden raakten voor de winterstop al geblesseerd. Gehoopt was dat de twee in januari weer konden aansluiten maar hun herstel blijkt toch langer te duren. Spelen voor hen in januari wordt krap. Dat is een tegenvaller voor trainer Pascal Jansen die ook goed nieuws uit de ziekenboeg had. ,,Jordy Clasie maakt vanaf volgende week voor het duel met PSV weer deel uit van de wedstrijdselectie. En Bruno Martins Indi is ook weer hersteld van zijn jukbeenblessure. Bruno trainde voor de jaarwisseling zelfs alweer mee met Jong AZ om zo topfit te zijn voor de tweede seizoenshelft. Ron Vlaar zit zaterdag tegen PEC Zwolle ook al bij de selectie.”



Als het aan de nu ruim een maand als hoofdtrainer aangestelde Jansen ligt, zal het op transfergebied rustig blijven bij AZ. Al geeft hij toe dat de rechtsbackpositie wel wat dun bezet is door de blessure van Svensson. ,,Maar dat kunnen we ook met andere spelers oplossen. Het is de vraag of er nog beweging gaat komen op transfergebied. Het liefst houd ik iedereen binnen boord maar ik kan me ook voorstellen dat er spelers zijn die weinig aan spelen toekomen en hun eigen ambities hebben.”

Quote Het liefst houd ik iedereen binnen boord maar ik kan me ook voorstel­len dat spelers die weinig minuten maken eigen ambities hebben. Pascal Jansen

Dat geldt dan met name voor Albert Gudmundsson die al op de bank belandde en door Jansen even disciplinair werd geschorst. Ook voor invalspits Ferdy Druijf is belangstelling. ,,Maar ik ga ervan uit dat ze blijven”, zo zei Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment.

Voordat AZ de wedstrijden tegen de topclubs gaat afwerken wacht zaterdag eerst nog PEC Zwolle. ,,We gaan geen rekening houden met die andere wedstrijden in de maand”, zegt Jansen. ,,We willen gewoon elke wedstrijd in de sterkst mogelijke opstelling spelen.

Beluister hieronder de AD Voetbalpodcast over Super Januari:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mini-trainingskamp

Om dat te benadrukken organiseerde de oefenmeester vorige week een mini-trainingskamp op het eigen trainingscomplex in Wijdewormer. ,,We trainden dan ’s ochtends en gingen daarna rusten in een hotel om vervolgens weer om half vijf de tweede training af te werken. Alles stond in het teken van fitheid en de belastbaarheid omhoog gooien.”

Jansen merkte niet aan zijn ploeg dat er enkele grote wedstrijden aankomen. ,,We kijken net zoveel uit naar de wedstrijd tegen PEC als naar de andere wedstrijden. Er is vooral een besef dat er eerherstel nodig is in de tweede seizoenshelft. Want het steekt nog steeds dat we in de eerste seizoenshelft niet consequent aan onze eigen verwachtingen hebben kunnen voldoen.”

Volledig scherm © BSR Agency