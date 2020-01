AZ-stadion krijgt in zomer nieuw dak

samenvatting NEC meldt zich in subtop, spektakel in Kerkrade

12 januari Door een 1-0 zege op FC Den Bosch vanavond kruipt NEC richting subtop in de Keuken Kampioen Divisie, waar Go Ahead Eagles eerder op de dag op 1-1 bleef steken tegen Almere City. In een turbulente Limburgse derby maakte Roda JC in een bizarre slotfase nog een achterstand van 2-0 goed tegen MVV: 2-2.