AZ toch niet in Alkmaar tegen Ajax: ‘Onbegrijpelijk’

In een uitgebreid statement gaf AZ vanmorgen een update over de gang van zaken over het stadion, waar de club dit seizoen nog niet heeft kunnen spelen omdat het dak deze zomer instortte. De ploeg van trainer Arne Slot speelt zijn thuiswedstrijden deze jaargang tot dusverre in Den Haag. AZ had echter de hoop tegen Ajax weer op eigen veld te kunnen voetballen.

Volgens AZ staat niets een terugkeer naar het eigen stadion in de weg. ,,Voor AZ staat veiligheid bovenaan, wij nemen daarin geen risico en sluiten geen compromissen”, reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn. ,,Na de instorting is daarom niet alleen direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de instorting, maar is ook een omvangrijk onderzoek gestart naar mogelijke gebreken in de constructie van de rest van het stadion. Op basis van dit onderzoek is het gehele dak verwijderd en zijn waar nodig de juiste maatregelen genomen, waaronder een beperkt aantal versterkingen. Volgens de ingenieurs van Royal HaskoningDHV is het stadion nu veilig en kan het worden vrijgegeven.”