AZ-trainer Jansen verwacht volle focus van ploeg: ‘Als je dat niet beseft, kan je beter stoppen met sporten’

Dat zei hij vrijdagmiddag tijdens het persmoment voor de return van de wedstrijd tegen Heerenveen in de halve finales van de play-offs voor een ticket in de voorronde van de Conference League. ,,Op basis van de laatste vijf minuten brengt die wedstrijd tegen Heerenveen voor beide ploegen de nodige emoties teweeg, maar die negentig minuten daarvoor geven genoeg houvast om zondag tegen Heerenveen nog een kans te maken op de finale. Die kans moeten we grijpen. Elke volgende wedstrijd die we spelen is een volgende kans.”

Maar Jansen zal inmiddels toch in elk geval met de handen in het spreekwoordelijke haar zitten hoe hij zijn ploeg uit het moeras te trekken. AZ verloor tegen Heerenveen voor de vijfde keer in de laatste zeven wedstrijden in de slotfase. De ploeg die recent nog in aanmerking kwam voor plaats 3, knokt nu voor de allerlaatste kans op een Europees ticket, in de seizoenen ervoor een zekerheid in Alkmaar. ,,Wat ik de spelers weer kan meegeven is dat ze in die minuten de bereidheid moeten hebben om de voorsprong met hun leven te verdedigen.’’

Volledig scherm Pascal Jansen. © ANP

,,Maar toch ook dat de kwaliteit aan de bal voldoende moet zijn’’, vervolgt de coach. ,,We hadden Heerenveen echt op de knieën bij een 2-1 stand. Ze geloofden er niet meer in en waren op. Toen hadden we die wedstrijd gewoon uit moeten spelen.” Jansen sluit niet uit dat zijn spelers naar het einde van het seizoen snakken. ,,Maar er is zeker nog het besef dat er wat te verdienen is. Een ticket voor een Europees toernooi is altijd een prijs. Als je dat niet beseft, kan je beter stoppen met sporten.”

Zondag in Alkmaar krijgen Jansen en zijn spelers ook weer te maken met het kritische thuispubliek. Dat keerde zich afgelopen zondag toen de wedstrijd tegen RKC werd verloren nog tegen de trainer en zijn spelers. ,,Wij hebben ons toen een heel slechte dienst bewezen en ze waren toen terecht kritisch op ons. Maar ik hoop dat er zondag een sfeer ontstaat in het stadion waar wij als thuisploeg profijt van zullen hebben en dat we mede door de steun van het publiek in de finale van de play-offs komen.”

AZ zal da waarschijnlijk wel moeten doen zonder aanvoerder Owen Wijndal. De linksback, die komende zomer hoogstwaarschijnlijk een transfer maakt, moest de heenwedstrijd in Friesland ook al laten schieten vanwege een liesblessure en het wordt nog een hele klus om hem op te lappen voor het duel van zondag. Jansen was tevreden over Wijndal’s jonge vervanger Milos Kerkez, maar erkent dat het gemis van Wijndal de Alkmaarders pijn doet. ,,Hij is onze captain en is overal bij betrokken.” De blessure van rechtsback Yukinari Sugawara biedt wat meer hoop. Omdat de wedstrijd tegen Heerenveen zo belangrijk is, overweegt Jansen de Japanner toch in te zetten.

Bekijk hier onze populairste sportvideo's: