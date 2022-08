AZ-trainer Pascal Jansen noemt Conference League-loting AZ ‘interessant’

AZ heeft met Apollon Limassol, FC Vaduz en Dnipro een gunstige loting in de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders speelt daarmee tegen ploegen uit Cyprus, Liechtenstein en Oekraïne. De wedstrijd tegen Dnipro zal gespeeld worden in Slowakije vanwege de oorlog in Oekraïne.

Apollon Limassol werd afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2006 kampioen van Cyprus. Rangelo Janga staat in de spits bij de club, Arnaud Djoum (voormalig speler van Roda JC) op het middenveld. De club verloor van donderdagavond na strafschoppen van de Griekse topclub Olympiakos in de strijd om een ticket voor de Europa League en moest dus genoegen nemen met een plekje in het derde Europese toernooi.



Fussball Club Vaduz is de eerste club uit Liechtenstein die Europees voetbal speelt. De club die op het tweede niveau van Zwitserland speelt, wint bijna ieder jaar de beker van Liechtenstein (alleen in 2012 niet) en schommelt al jaren tussen het eerste en tweede niveau in Zwitserland, dat FC Vaduz heeft geadopteerd. FC Vaduz schakelde de afgelopen weken in de voorrondes FC Koper, Konyaspor en Rapid Wien uit. Vaduz speelt sinds 1992 bijna jaarlijks in de voorrondes voor Europees voetbal, maar plaatste zich nu voor het eerst voor een hoofdtoernooi. FC Vaduz speelt sinds 1998 in het Rheinpark Stadion, waar plek is voor 7584 toeschouwers.

SC Dnipro-1 werd in 2017 opgericht, als opvolger van FC Dnipro Dnipropetrovsk. Officieel is het een volledig nieuwe club, maar de complete structuur van de club bleef behouden na het faillissement van vijf jaar geleden. Het Oekraïense Dnipro speelt haar Europese thuiswedstrijden voorlopig in de Košická futbalová aréna in Košice, Slowakije. Dit vanwege de oorlog in Oekraïne. De nationale competitie is deze week wel van start gegaan, met wedstrijden in drie steden die voorlopig als ‘veilig’ zijn bestempeld.

De eerste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League wordt gespeeld op donderdag 8 september. De overige wedstrijden vinden plaats op 15 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 oktober en 3 november alvorens het WK voetbal in Qatar van start gaat. De finale van de Conference League is dit seizoen op 7 juni 2023 in de Fortuna Arena in Praag, de thuishaven van Slavia Praag.

Ondanks de gunstige uitkomst noemde AZ-trainer Pascal Jansen de loting ‘interessant’. ,,We zaten in het vliegtuig op weg naar huis na de wedstrijd tegen Gil Vicente toen we van de tegenstanders hoorden. We moeten ons de komende tijd goed verdiepen in de ploegen want het zijn natuurlijk niet de meest bekende namen. Van tevoren hoop je wel op tenminste een bekendere naam maar het is wat het is. We gaan er in elk geval alles aan doen om door te komen. Deze ploegen zijn toch ook tot de groepsfase gekomen dus ze zullen toch wel goed zijn.”

Door de loting kan AZ nóg twee landen bijschrijven in de clubhistorie waar het nog niet speelde: Cyprus en Liechtenstein. FC Vaduz haalde donderdagavond als eerste club ooit uit Liechtenstein (dat niet eens een eigen competitie heeft maar uitkomt op het tweede niveau in Zwitserland) de groepsfase van een Europees toernooi door verrassend Rapid Wien uit te schakelen. Nog nooit eerder speelde een Nederlandse club tegen een vereniging uit Liechtenstein.

FC Dnipro zal de thuiswedstrijd tegen AZ niet in Oekraïne maar in Slowakije spelen omdat het land in oorlog is met Rusland. De club werd opgericht als opvolger van Dnipro Dnipropetrovsk waartegen AZ in 2005 al eens speelde. ,,Ik vroeg me direct af waar deze ploeg de thuiswedstrijden tegenwoordig speelt”, zegt Jansen. ,,Wat ik in elk geval prettig vindt voor de voetbalfans daar is dat ze nog naar wedstrijden kunnen kijken van clubs uit hun land.”

Zondag staat voor AZ weer een eredivisiewedstrijd op het programma tegen Cambuur. De Alkmaarders lijken in een flow te zitten zo aan het begin van het seizoen maar Jansen vond de wedstrijd tegen Gil Vicente van donderdag (2-1 winst) een van de mindere duels van het seizoen. ,,Aan en zonder de bal haalden we een eerder een hoger niveau.”

Jansen kijkt uit naar de nieuwst AZ-aanwinst Djordje Mihailovic die pas na de winterstop voor AZ gaat spelen. ,,Een jongen die nog jong is maar op voetbalgebied veel heeft meegemaakt. Het zou heel mooi als hij voor de Verenigde Staten nog op het WK actief is komende winter. Dat zou een bevestiging zijn dat we een kwaliteitsspeler hebben binnengehaald.” Jansen hoopt dat zijn team in deze laatste dagen van de transferperiode nog intact blijft. ,,Maar dat zijn altijd aparte dagen dus zeg nooit, nooit.” Voor met name Jesper Karlsson bestaat veel belangstelling. De Zweed speelde dit seizoen nog niet vanwege een blessure.

