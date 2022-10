AZ-trainer Pascal Jansen: ‘We moeten ons nu bewijzen als koploper’

AZ is sinds afgelopen zondag de koploper in de eredivisie en trainer Pascal Jansen wordt er zo nu en dan op aangesproken op straat, maar beseft dat hij van de nieuw status moet genieten zo lang het duurt. ,,Als we Jesper Karlsson weer volledig fit krijgen, dan heb je er een topspeler bij.”

,,We spelen zondagmiddag tegen FC Utrecht en dan maakt allemaal niet meer uit. Ik zeg altijd: de waarheid ligt op het veld. We moeten ons eerst maar eens bewijzen als koploper. Het voelt leuk en prettig, maar we beseffen wat we ervoor gedaan hebben om dit voor elkaar te krijgen en we beseffen als geen ander dat dit pas het begin is", zegt de trainer van het ongeslagen AZ, dat na acht speelrondes een punt boven Ajax staat en twee boven PSV.

Wel geeft Jansen toe dat er momenteel veel goed gaat bij AZ. Zo speelde AZ donderdagavond weinig imponerend tegen Apollon Limassol, maar wist de club toch nog te winnen: 3-2. AZ heeft momenteel een brede selectie met invallers die voor verandering in de wedstrijd kunnen zorgen. ,,We beschikken dit seizoen over een brede selectie met persoonlijkheden. Die jongens voegen echt iets toe.”

Een speler die duidelijk iets toevoegt is Jesper Karlsson. De Zweed is nog niet geheel fit, maar heeft al twee keer kort moeten spelen. Tegen FC Groningen (1-4) scoorde hij al en tegen Apollon Limassol maakte hij met een fraaie kopbal zelfs de winnende 3-2 na een fraaie voorzet van linksback Milos Kerkez, een van de revelaties van dit seizoen in de eredivisie.

Dani de Wit en Jesper Karlsson scoorden tegen Apollon Limassol.

Jansen is niet verbaasd over het feit dat Karlsson nu alweer belangrijk is voor AZ. ,,Dat je al zo snel weer goed bent is bijzonder, maar voor Jesper is dat niet het geval gezien zijn trackrecord. We hebben in het verleden gezien wat hij kan bijdragen. Als we hem weer volledig fit krijgen, dan heb je er een topspeler bij.”

Voor de wedstrijd tegen FC Utrecht is Karlsson ook nog niet geheel fit. ,,Hij zit er steeds dichter bij en groeit toe naar de negentig minuten speeltijd. Het is iedere keer weer kijken hoe hij reageert op de belasting. Een invalbeurt of een basisplaats is beiden een optie", hield Jansen de kaarten op zijn borst voor zijn collega-trainer Henk Fraser.