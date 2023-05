AZ treedt hard op en deelt 43 stadionverboden uit na ongeregeldheden tegen West Ham United

West Ham-fan Knollsy die AZ-hooligans wegsloeg, krijgt staande ovatie in Londen

‘Knollsy’, de reusachtige fan van West Ham United die afgelopen donderdag een horde AZ-hooligans tegenhield, heeft zondag een staande ovatie gekregen in het stadion van zijn club in Londen. ,,We love you Knollsy, we do”, scandeerden de fans op de tribunes.