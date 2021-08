AZ verslaat ook Torino en lijkt klaar voor de eredivisie

Oefenduel Feyenoord - Atlético ontsierd door natrappen en openge­krabd gezicht Kökcü

21:22 Het moest een feestelijk duel worden en met Atlético Madrid had Feyenoord een grote tegenstander gestrikt voor de traditionele openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen in de Kuip. Maar de mannen van Diego Simeone, en uiteindelijk ook de trainer zelf, lieten zich van hun slechtste kant zien. Zo trapte Yannick Carrasco na in de richting van Tyrell Malacia. Feyenoord won uiteindelijk wel met 2-1.