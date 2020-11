AZ vervolgt inhaalslag: ‘We horen hoger te staan dan de zevende plaats’

AZ is heelhuids uit de Europa League-confrontatie met Real Sociedad gekomen en vervolgt de inhaalslag in de eredivisie zondag weer met een uitwedstrijd tegen Heracles.

Na vijf gelijke spelen lijkt AZ inmiddels weer de weg naar boven te hebben gevonden met nu drie overwinningen op een rij maar toch vindt trainer Arne Slot het lastig om in te schatten hoe ver zijn ploeg nu is. ,,We staan nu op de zevende plaats en dat doet geen enkel recht aan de manier waarop wij hebben gespeeld. We horen hoger te staan maar die zevende plaats is wel de realiteit. Voetballend gezien hebben we geen enkele slechte wedstrijd gespeeld. Niet veel ploegen kunnen datzelfde zeggen. Maar het gaat om de punten want voetbal is geen jurysport.”

Het is voor Slot vooral lastig in te schatten omdat we veel punten hebben verloren tegen clubs uit het rechter rijtje en de competitie op een aparte manier is opgeknipt. ,,Vitesse en FC Utrecht hebben bijvoorbeeld al tegen clubs als Ajax, PSV en Feyenoord gespeeld. Wij nog niet. Dat geeft ook een vertekend beeld.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slot vermoedt dat zijn ploeg niet met de nu cruciale wedstrijd van komende donderdag tegen Napoli in het hoofd zit. ,,Tot nu toe hebben we telkens goed gespeeld in de competitiewedstrijden tussen de Europa League-duels in. En we zijn door onze achterstand ook absoluut niet in de positie om wedstrijden tegen Heracles anders te benaderen. Heracles uit is voor elke eredivisieclub een lastige uitwedstrijd.”

Boadu

Tegen Real Sociedad zag Slot, Myron Boadu een aardige kans missen. De spits heeft het de laatste weken moeilijk en kan niet meer rekenen op een basisplaats. ,,Ik had graag gezien dat die bal erin was gegaan natuurlijk. Voor hem en voor het team. Maar in diezelfde actie liet hij zien dat hij ook op het niveau van Sociedad, dat toch de koploper is in Spanje, een actie kan maken waarin hij kan versnellen en op die manier langs de tegenstander te komen.”