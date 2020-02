AZ voor de negende keer op rij in kwartfinale, Ajax heeft wat goed te maken tegen Vitesse

AZ – NAC Breda (woensdag 18.30)

• In totaal won NAC drie van zijn vorige vier KNVB-bekerduels met AZ. De enige uitzondering was de halve finale in 2006/2007, toen AZ met 6-0 won in Alkmaar. AZ-trainer Arne Slot speelde 90 minuten voor NAC in dat duel. • AZ staat voor de negende keer op rij in de kwartfinale van de KNVB-beker. De enige twee ploegen die dit ooit ook deden waren AZ (tien keer op rij van 1972/1973 tot en met 1981/1982) en Feyenoord (negen keer op rij van 1990/1991 tot en met 1998/1999). • AZ hield dit seizoen al 23 keer de nul in alle competities. Het clubrecord staat op 25, gevestigd in het kampioensjaar 2008/2009. Dat seizoen verloor AZ de kwartfinale van de KNVB-beker thuis met 1-2 van NAC Breda. • NAC haalde nog nooit de halve finale van de KNVB-beker terwijl de club niet in de Eredivisie speelde (sinds invoering Eredivisie in 1956).

Vitesse – Ajax (woensdag 20.45)

• Vitesse en Ajax ontmoeten elkaar voor de zevende keer in de KNVB-beker sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. Ajax won vier keer, Vitesse twee.

• De laatste keer dat Ajax en Vitesse tegenover elkaar stonden in de KNVB-beker was in de achtste finales in 2014/2015. Het Vitesse van Peter Bosz won toen met 0-4 in Amsterdam, de goals werden gemaakt door Bertrand Traoré (2), Zakaria Labyad en Valeri Qazaishvili.

• Vitesse won elk van zijn laatste zeven thuisduels in de KNVB-beker, sinds de 0-4 nederlaag tegen Ajax in de kwartfinale in 2013. Dat duel werd in Emmen gespeeld omdat er een dancefeest was in de GelreDome.

• Ajax won vorig jaar de KNVB-beker. Het laatste team dat in opeenvolgende seizoenen de KNVB-beker won was Ajax in 2005/2006 en 2006/2007.