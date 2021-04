AZ was alleen tegen Ajax zichzelf nog niet dit seizoen

,,Met name in de tweede wedstrijd, voor de competitie, werden we op bepalende momenten afgetroefd door Ajax”, zegt trainer Pascal Jansen, die zelf nog kort in de jeugdopleiding van de Amsterdammers speelde. AZ was toen nog volop bezig zich te revancheren voor de slechte seizoenstart en stond op de vijfde plek met zes punten achterstand op PSV. Inmiddels vechten de Alkmaarders met datzelfde PSV een verbeten strijd uit om de felbegeerde tweede plek, die recht geeft op een voorrondeplaats in de Champions League.