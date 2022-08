AZ wil scherp zijn tegen gepassioneerde Schotten van Dundee United

Door Nik Kok ,,En we moeten onszelf dus veel verbeteren om nu wel te kunnen scoren. We waren daar tandeloos en we hebben het gewoon niet goed gedaan", aldus Pavlidis. Het voelt voor de Griek niet als de laatste Europese wedstrijd van het seizoen. ,,Want wij zijn een grote club, het kan niet zo zijn dat we nu al worden uitgeschakeld.”

Zijn trainer Pascal Jansen beseft dat Dundee en haar supporters – er komen er veel naar Alkmaar - er weer alles aan zal doen om er de wedstrijd van hun leven van te maken. ,,Ik heb de spelers er in Schotland al op gewezen dat ze een resultaat willen neerzetten waar ze jarenlang op kunnen teren. Er zal dus passie zijn. Daar moeten we mee om kunnen gaan. We speelden vorig seizoen tegen Celtic, ook een Schotse club, toen begonnen we zelf ook gepassioneerd aan de wedstrijd.”

Sowieso is AZ gemotiveerd na het zien van de knappe overwinning van PSV dinsdagavond tegen AS Monaco in de voorronde van de Champions League. ,,Zoiets gebruiken we ook naar de spelers toe”, zei Jansen daarover. PSV keek in Eindhoven een tijd tegen een achterstand aan en ontsnapte miraculeus. AZ heeft na het uitverlies ook een ontsnapping nodig tegen Dundee. ,,Het is heel knap en goed voor het Nederlands voetbal dat PSV die wedstrijd over de streep heeft kunnen trekken. Geloof in een goed resultaat moet er altijd zijn.”



Jansen kan tegen Dundee United morgenavond weer beschikken over de Japanner Yukinari Sugawara. De Japanner miste de hele voorbereiding en de start van het seizoen door een blessure. Daardoor speelde Pantelis Hatzidiakos noodgedwongen als rechtsback. Aanwinst Riechedly Bazoer maakt ook voor het eerst deel uit van de A-selectie. Jens Odgaar en Jesper Karlsson zijn al langer geblesseerd en zijn er donderdagavond niet bij. De ogen zullen ook gericht zijn op de negentienjarige Myron van Brederode die afgelopen zondag tegen Go Ahead Eagles nog zijn basisdebuut maakte en direct scoorde. Of hij tegen Dundee United ook direct in de basis staat wilde Jansen nog niet prijsgeven op de persconferentie voor de wedstrijd.