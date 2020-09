Bacterie velt Grot na avontuur bij Vitesse: aanvaller nog maanden uitgeschakeld

In de afgelopen maanden informeerden talloze clubs naar Grot. Oviedo in Spanje en Dijon in Frankrijk waren concreet. Maar de Arnhemmer heeft alle belangstelling moeten afslaan. Hij mikt nu op de winterse transferperiode voor een nieuw avontuur.



Grot begon zijn carrière bij NEC. Daar brak de fysiek sterke Arnhemmer in 2015 door. Met Leeds United volgde in de zomer van 2017 een toptransfer. Maar in Engeland kwam hij tot slechts 22 duels. De voorbije jaren kwam Grot op huurbasis uit voor VVV-Venlo en Vitesse. In Arnhem speelde hij vorig jaar 22 wedstrijden. Hij scoorde daarin 2 keer.