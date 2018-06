Bacuna van Groningen naar Huddersfield: 'Dit is een toptransfer'

Onder meer PSV toonde ook interesse in Bacuna, die nog een eenjarig contract had bij Groningen. ,,Er was inderdaad belangstelling vanuit Nederland, maar daar bleef het bij. De keuze is gevallen op Huddersfield Town. Daar ben ik heel blij mee.”



Met de transfer komt voor Bacuna een einde aan een tijdperk. Hij werd als tienjarig talent opgenomen in de jeugdopleiding van de ‘Trots van het Noorden’. ,,Ik heb in totaal dus tien jaar bij Groningen gevoetbald. Een mooie periode waarin ik veel heb geleerd. Ik heb heel veel te danken aan FC Groningen. Ik ga iedereen missen, maar blijf de club altijd volgen.”