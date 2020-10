Bakker en Gravenberch bij laatste twintig in Golden Boy-verkiezing, ook Dest op shortlist

Video Waarom Frank de Boer nu al de kop van Jut is bij Oranje

12 oktober Frank de Boer is amper gestart, of de hoon daalt al neer op de bondscoach van Oranje. Langs alle kanten klinkt bijtende kritiek, zoals dat bijvoorbeeld ook Danny Blind overkwam. Hoe kan dat? En hoe is dat om te draaien?