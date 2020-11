Balkunstenaar Touzani imiteert Maradona en dan gebeurt dit

Er zijn maar weinig voetballers die met een bal kunnen wat Touzani kan. Maar Maradona naar de kroon steken? Dat was zelfs voor de wereldberoemde Rotterdammer een brug te ver. ,,Maradona had maar één been nodig om zowel links al rechts te zijn’’, is Touzani vol bewondering. ,,Want zijn buitenkantje links was eigenlijk zijn rechterbeen. Zijn trucs waren van hoog niveau. Ongekend.’’